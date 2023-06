O processo de Ronaldinho contra Ronaldinho resultou em nada. O antigo internacional brasileiro processou um antigo candidato a deputado que recorreu ao seu nome e imagem na campanha eleitoral para as eleições de 2014, no Brasil, mas depois de oito anos na justiça, o antigo jogador acabou por desistir do processo.

José Oliveira, o sósia de Ronaldinho, com algumas semelhanças físicas, disfarçava-se todos os dias de Ronaldinho, vestindo roupas parecidas e chegou a confundir muitas pessoas que ficavam convencidas que era o próprio Ronaldinho que estava ali a apelar ao voto, neste caso nas eleições federais de Minas Gerais.

A história chegou aos ouvidos do antigo internacional brasileiro que não gostou que a sua imagem fosse utilizada daquela forma, alegando danos morais e materiais, uma vez que a imagem do verdadeiro Ronaldinho estava vinculada a várias empresas e marcas.

O tribunal chegou a emitir uma ordem que impedia o sósia de utilizar a imagem de Ronaldinho, mas, desde que o processo foi aberto, em setembro de 2014, a justiça nunca mais conseguiu encontrar José Oliveira.

O sósia de Ronaldinho não foi encontrado em vários endereços e chegou a ser procurado pela Justiça na sede do Partido Trabalhista, mas sem sucesso.

Depois de oito anos sem o processo avançar, Ronaldinho acabou por pedir o arquivamento da queixa, o que foi agora acatado em sentença publicada pela Justiça do Rio Grande do Sul.