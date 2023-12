Lágrimas, desespero, carros incendiados e um autêntico ambiente de guerra junto ao Estádio Vila Belmiro, em Santos, depois de confirmada a primeira despromoção da história do clube do estado de São Paulo após derrota, em casa, com o Fortaleza (1-2), na última jornada do Brasileirão.

Mal acabou o jogo, as primeiras reações foram de tristeza e lágrimas, no relvado e nas bancadas, mas logo a seguir veio a violência, primeiro com o arremesso de cadeiras para o relvado, e os primeiros carros incendiados no exterior do estádio, incluindo um do avançado Steven Mendonza.

A violência alastrou-se, depois, a outros pontos da cidade, com, pelo menos, um autocarro incendiado. A polícia teve mesmo de recorrer a gás pimenta para dispersar um grupo de adeptos mais violentos.

O Santos, era a par do Flamengo e do São Paulo, um dos clubes que nunca tinha sido despromovido, até à última madrugada.

Veja as imagens incríveis das reações dos adeptos nos vídeos abaixo.

Desespero e lágrimas no relvado:

Autocarro incendiado:

Ambiente de guerra em São Paulo: