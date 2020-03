Em tempos de pandemia, chega-nos do Brasil uma maravilhosa história de superação. A história de Gleisson.



O rapaz de 19 anos joga no Petrolina, no estado e Pernambuco, mas nunca conheceu facilidades na vida. E continua a não conhecer.



De manhã, Gleisson recolhe, descasca e vende cocos - cerca de dois mil - para poder entregar em casa 40 reais [7,35 euros]. Vai para casa, almoça e depois, sem possibilidade de pagar o bilhete do autocarro, Gleisson faz 12 quilómetros a correr para estar no treino do seu clube.



Muitas vezes, a distância é feita debaixo de um calor insuportável, mas Gleisson aguenta tudo. Treina e volta para casa a correr, a não ser que arranje uma boleia de última hora. Tudo em nome do sonho de ser futebolista profissional.



Gleisson é médio e inspira-se muito em Casemiro, antigo atleta do FC Porto e agora no Real Madrid. Pois bem, a história de Gleisson chegou aos ouvidos do internacional brasileiro, através da Globoesporte, e arrancou-lhe uma evidente emoção.



«Se for para andar doze, andar quinze, se for para andar vinte, acho que você tem que ir atrás do seu sonho. Obrigado pelo carinho, você vai ser um grande jogador de futebol.»



A camisola do Real Madrid autografada por Casemiro já chegou a casa de Gleisson. O filho do Seu Zé do Coco merece isso e muito mais.

Gleisson no relvado do Petrolina com a camisola do Real (Foto: Globoesporte)