Lembra-se dos populares filmes «Air Bud», o cão que jogava futebol, basebol, basquetebol e futebol americano melhor do que muita gente?

Nesta quinta-feira, durante a final do Campeonato Pernambucano, um cão da polícia resolveu transportar a ficção para a realidade. Já perto do final do jogo, o pastor alemão escapou ao parceiro humano, entrou no relvado e, talvez inspirado por aquilo a que assistiu durante 85 minutos ou para mostrar aos «artistas» como se faz, correu com a bola na boca e fintou jogadores

No futebol, dois elementos da polícia foram buscá-lo, mas a bola, essa, foi com ele.

Já agora, o Náutico-Retrô (1.ª mão da final) terminou com a vitória dos visitantes por 1-0.

VÍDEO: