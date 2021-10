O Palmeiras venceu este domingo no terreno do Grémio por 3-1, num jogo que acabou com cenas lamentáveis. Os adeptos invadiram o relvado, partiram a cabine do VAR, lançaram objetos contra os jogadores e ameaçaram invadir o balneário, o que não veio a acontecer porque entretanto apareceu a polícia de choque.

Refira-se que o Grémio até entrou bem no jogo e marcou primeiro, logo aos 11 minutos, pelo ex-benfiquista Diego Souza. Nos descontos da primeira parte, porém, dois golos de Raphael Veiga (o primeiro de penálti) viraram o resultado para o Palmeiras. O Grémio ainda empatou aos 86 minutos, por Elias Alves, mas o golo foi anulado pelo VAR e pouco depois Breno fez o 3-1 final, o que revoltou os adeptos da equipa da casa.