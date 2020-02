A apresentação de Diego Tardelli como novo jogador do Atlético Mineiro ficou marcada por um momento que já se tornou viral.



Enquanto se dava a apresentação do avançado de 34 anos, a mascote do clube alvinegro, o Galo Doido, pediu uma «voltinha» a uma das jogadoras do plantel feminino do emblema brasileiro, Vitória Calhau.



O gesto não caiu bem e o comportamento da mascote tem sido descrito como uma atitude machista.



Ora veja o momento a partir dos 26 segundos: