Inacreditável! Um jogo no Brasil – a contar para as «meias» do Campeonato Amazonense – ficou marcado por um lance bastante polémico.

O Manaus, que ia vencendo o Parintins já perto do final do jogo, viu o árbitro da partida, Leonardo Chaul Paixão, a marcar um penálti a favor do adversário. O motivo? Algo insólito: o guarda-redes do Manaus defendeu uma bola, dentro de área, com as mãos.

Este lance decidiu mesmo o jogo. Até porque o Parintins empatou da marca dos onzes metros e acabou por vencer no desempate por grandes penalidades (5-4).

A jogar me casa, o Manaus abriu o marcador pelos pés de Léo Bahia (16m). Já a escassos minutos do fim do jogo, surge o tal lance em que Eugênio Neto defende – de forma legal – um tento do adversário.

O árbitro prontamente apontou para a marca do castigo máximo. Foi ainda avisado pelos auxiliares – e esteve bastante tempo à conversa com os mesmos – mas acabou por manter a decisão de conceder um penálti ao Parintins.

Willian Anicete não desperdiçou e empatou a partida já em tempo de compensação (90+2m). De seguida – no desempate por grandes penalidades – o Manaus acabou mesmo por perder (5-4), sendo eliminado do Campeonato Amazonense.

Após o jogo, Luis Mitoso, presidente do Manaus, não ficou em silêncio e atacou diretamente a Federação Amazonense de Futebol (FAF), presidida por Ednailson Rozenha.

«O que aconteceu hoje foi um roubo descarado. Uma atitude inconsequente de um profissional que não está qualificado para apitar. Eu acreditei na arbitragem. Engano meu. Dei crédito e fui enganado horrorosamente hoje. Toda esta confusão, todo este problema que está a acontecer tem um nome, Federação Amazonense de futebol. Ela é responsável por tudo isso», afirmou o dirigente.

Ora veja o lance insólito: