O Grémio venceu o Cruzeiro de Pepa na última madrugada, numa exibição muito criticada pelo treinador português.

Mas dessa partida, além das palavras duras de Pepa, fica um episódio insólito protagonizado por Marlon… e uma chuteira.

O jogador do Cruzeiro viu o avançado uruguaio no chão sem a chuteira e atirou-a para fora do campo.

Resultado: viu o cartão amarelo por conduta antidesportiva.

Mas sempre deu para arrancar uns sorrisos.