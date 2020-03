Aquilo que começou por ser a troca de cumprimentos e sinal de respeito de Derley, jogador do Fortaleza, com os adeptos do Náutico, clube que o atleta representou durante seis épocas, acabou numa enorme confusão, com troca de insultos e até objetos atirados de parte a parte.

Como pode ver neste primeiro vídeo, após o final do jogo que o Fortaleza venceu por 3-0 em casa do Náutico, o médio brasileiro dirigiu-se à bancada para cumprimentar adeptos da equipa rival que retribuíram o gesto.

Acontece que numa outra parte do estádio, a provocação de, aparentemente, apenas um adepto, acabou por desencadear momentos de tensão, com o jogador a ter, inclusivamente, atirado uma garrafa na direção da bancada, que também reagiu da mesma forma.

Mais tarde, o jogador publicou um vídeo nas redes socias a pedir desculpa aos adeptos do Náutico, culpando apenas uma pessoa pela origem dos desacatos.