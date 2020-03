O Grémio jogou neste domingo diante do São Luiz, apesar da pandemia do Coronavírus ter feito com que o jogo se disputasse à porta fechada.

Os responsáveis do clube já se tinham mostrado contra a realização do jogo e fizeram questão de reforçar essa posição, com os jogadores e os técnicos a subirem ao relvado com máscaras.

O jogo acabou com uma vitória da equipa de Porto Alegre por 3-2, mas o mais importante aconteceu antes da bola começar a rolar.