Da Série D do campeonato brasileiro chegam imagens lamentáveis.

Bruno Colaço, guarda-redes do Penarol-AM, agrediu o árbitro do jogo com o Fast, neste sábado.

Colaço cometeu penálti e depois, ao ver o cartão vermelho, "perdeu a cabeça" e acabou por atingir o árbitro com o soco.

Veja as imagens: