Hulk voltou a ser incrível. O antigo avançado do FC Porto perdeu quase seis quilos no decorrer do jogo em que o Atlético Mineiro bateu o Tombense por 2-1 em jogo do Estadual Mineiro e, no final, teve de aguardar quatro horas por um controlo antidoping.

Num vídeo publicado pela Galo TV, o avançado aparece a pesar-se antes do início do jogo, com a balança a indicar 97,7 quilos. Duas horas depois, no final do jogo, com o intervalo pelo meio, numa nova pesagem, a balança indicou apenas 91,9 quilos. Uma diferença de 5,8 quilos que o avançado terá deixado no campo, num dia em que a cidade de Muriaé registou temperaturas muito elevadas.

Um jogo de enorme desgaste para Hulk que, no final, ainda teve de esperar mais quatro horas para cumprir o protocolo de antidoping. «Estava cansado, desidratei. Na verdade perdi seis quilos no jogo de hoje, comecei o jogo com 97 quilos e terminei com 91. Estava difícil urinar, mas graças a Deus deu certo ao fim de quatro horas. Agora é voltar para casa», destacou o jogador à saída do estádio.