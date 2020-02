A vitória do Avaí, de Augusto Inácio, no terreno do Figueirense ficou marcado por um episódio de violência com os adeptos da equipa da casa.

Dois deles invadiram o relvado para agredir Bruno Silva. Ora, Glédson intercedeu pelo companheiro e atirou um dos agressores ao chão, imobilizando-o. Bruno Silva quis retribuir o «carinho» e deu um pontapé no adepto. O problema? Acertou no colega de equipa.