O insólito aconteceu num jogo do Campeonato Piauiense, do Brasil: o River Piauí perdeu frente ao Flamengo Piauí por 3-2 e no final do jogo teve de levar com cerca de meia dúzia de adeptos que protestaram em frente ao autocarro, lançaram foguetes e gritaram palavras de ordem. A parte mais curiosa é que os jogadores, desta vez, não se ficaram e foram até mais agressivos: desceram do autocarro e perseguiram os adeptos à pedrada...