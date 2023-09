O dia de domingo foi de festa para Diego Lugano, mas o internacional uruguaio não se livrou de um susto.

Presente no Morumbi para ver o «seu» São Paulo vencer a Taça do Brasil frente ao Flamengo, o antigo defesa-central esteve quase a ficar sem o telemóvel. Porquê? Porque foi roubado.

Tudo aconteceu nas imediações do estádio, num momento em que Lugano estava a tirar fotografias com alguns adeptos. Um homem aproximou-se do antigo jogador e tirou-lhe o telemóvel do bolso.

Lugano apercebeu-se da situação e deteve o assaltante logo aí no local, conforme pode ver-se num vídeo que circula nas redes sociais, até chegar a polícia.

De acordo com o Globoesporte, a situação ficou registada numa delegacia da polícia.

Ora veja: