Aos 46 anos, Mário Jardel continua apaixonado por golos. E convencido que ainda os pode fazer. O antigo ponta-de-lança de FC Porto e Sporting, um dos melhores de sempre na arte do cabeceamento (e não só), está descontente com o quinto lugar do Galatasaray na liga turca e ofereceu-se ao clube para resolver a falta de resultados. Com golos, claro.



Jardel jogou na temporada 2000/01 na Turquia e 34 golos em 42 jogos oficiais pelo Gala, antes de regressar a Portugal e iniciar uma relação de dois anos com o Sporting.



«O que está a acontecer Galatasaray? Vocês não ganham mais? (...) Se vocês precisarem de um avançado centro eu estou aqui e vou para aí jogar», disse Jardel num vídeo colocado na sua conta no instagram.