O Náutico-Vasco da Gama desta terça-feira ficou marcado por um gritante sinal de amadorismo. O novo equipamento da equipa da casa tinha estreia marcada para este encontro da Série B do Brasil mas, à hora do jogo, as novas camisolas ainda não tinham chegado ao estádio.

O pontapé de saída estava agendado para as 23h00 e os jogadores do Vasco subiram ao terreno de jogo, onde cantaram o hino brasileiro sem a presença dos anfitriões, que só apareceram cerca de 15 minutos mais tarde. Isto porque, após uma longa espera, os novos equipamentos chegaram ao estádio em sacos de plástico que os funcionários do clube traziam numa mota.

Os últimos pormenores dos equipamentos, como a impressão das marcas publicitárias, começaram durante a tarde mas as camisolas não ficaram prontas a tempo do jogo. Por isso mesmo, o clube do segundo escalão brasileiro precaveu-se e levou para o estádio os uniformes antigos, tendo preferido esperar por receber os novos.

«Normalmente, fazemos os equipamentos para que estejam prontos 24 horas antes do jogo. E o fornecedor disse que, mesmo com silk [método de aplicação], o equipamento estaria pronto hoje por volta das 14h00. O que aconteceu foi que, pela situação das chuvas, esta empresa teve uma diminuição do quadro de funcionários presentes hoje. E houve diminuição do volume de trabalho, o que gerou toda essa confusão, que fez com que o equipamento viesse a chegar atrasado ao jogo», explicou o presidente do Náutico, Diógenes Braga.

A estreia não foi abençoada, já que a equipa da casa foi derrotada por 2-1.