Um penálti à Panenka pode eternizar um jogador na história do futebol, mas, se mal sucedido, pode criar uma história embaraçosa o suficiente para ficar na memória durante muito.

Foi o que aconteceu este sábado, no apuramento do Vasco da Gama para os oitavos de final da Copinha (Copa de São Paulo de juniores), com um triunfo frente ao Audax.

Depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar, a decisão seguiu para os penáltis. O Vasco começou mal e falhou logo a primeira tentativa. O Audax ia fazendo o seu trabalho... até ao quarto penálti. Ifeanyi tentou a gracinha com uma 'panenkada', mas não enganou o guardião adversário.

Ora veja:

Aí, ficou tudo empatado, e nos dois remates seguintes o Vasco da Gama fechou a eliminatória e conseguiu o apuramento.