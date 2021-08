O pedido do pai, o pedido do melhor amigo. Irrecusável. Mas, e se esse pai, esse melhor amigo, já não estiver entre nós?



O milagre da tecnologia resolveu a questão. Colocou Zico, o eterno Zico, mais uma vez no relvado do Maracanã e deixou-o de lágrimas incontroláveis, a correr de saudade, enquanto escutava a voz do senhor Antunes.



Pai e melhor amigo.



O Flamengo criou este vídeo a propósito do Dia dos Pais, no Brasil. Em conjunto com uma empresa especialista em tecnologia digital, o clube manipulou a voz do falecido pai de Zico e reconstruiu-a para um último pedido.



Zico fez 334 golos no Maracanã ao longo da carreira profissional (1971-1994). O pai não viu nenhum. Os problemas cardíacos de que padecia aconselhavam distanciamento emocional. O filho tornava-se um deus e o senhor Antunes só conhecia o pequeno Arthur Antunes Coimbra.



Na noite de segunda-feira, o 'milagre' aconteceu. Zico subiu uma última vez ao relvado do Maracanã, escutou o derradeiro pedido do sr. Antunes e fez o golo 335 no santuário do futebol brasileiro.



Só não chora quem não tem coração.