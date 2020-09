Incrível o que aconteceu no encontro entre o Manaus e o Treze PB, da Série C do Brasil.



Após a equipa da casa ter empatado no período de descontos, os jogadores do Treze PB foram protestar o lance junto do árbitro assistente. De imediato, a polícia militar aproximou-se dos futebolistas e após alguns minutos de diálogo, o guarda-redes Andrey foi agredido por um dos elementos das forças de segurança.



O guarda-redes foi atingido com o cassetete e acabou por responder. Logo de seguida, a polícia atingiu os jogadores da formação de Paraíba com gás pimenta.



A agressão do polícia a Andrey:







No final da partida, vários futebolistas do Treze PB partilharam nas redes sociais as marcas das agressões sofridas às mãos das autoridades.



As marcas partilhadas pelos jogadores nas redes sociais: