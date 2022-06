A vitória incontestável do Palmeiras em casa do Cerro Porteño, a contar para a Taça Libertadores, ficou marcada por um momento bastante insólito.

Logo no início do jogo, Gustavo Scarpa foi chamado ao lado direito do ataque do verdão para bater um canto. Até aqui tudo normal. Ora, quando se preparava para passar a bola, o pupilo de Abel acabou por acertar na perna do árbitro assistente e... tropeçou.

Ora veja: