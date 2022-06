De certeza que já ouviu dizer que muitas das boas ideias da história da Humanidade nasceram de episódios acidentais.

Não é que o vídeo em baixo tenha tudo a ver com isso, mas a base não anda muito longe. Na segunda parte do jogo entre o Corinthians de Vítor Pereira e o Goiás, Roger Guedes, jogador do conjunto paulista, ensaiou um remate desastrado que fez a bola sair junto à bandeirola de canto.

Logo a seguir, na transmissão televisiva, da Globo, entrou uma publicidade que, ainda que acidentalmente, assentou que nem uma luva: «Precisando melhorar a pontaria?», questionava uma campanha sobre compra de óculos numa conhecida plataforma de compras.

Seria disso que (também) precisava Roger Guedes?

Lá está: de um acidente nasceu uma publicidade que ganhou todo o sentido logo a seguir.