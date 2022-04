O jogo do Campeonato Capixaba - competição do estado brasileiro do Espírito Santo - entre o Desportiva Ferroviária e o Nova Venécia ficou marcado por um episódio de violência.

Ao intervalo da partida, o treinador do Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, foi para cima da árbitra assistente e aplicou-lhe uma cabeçada no nariz.

O ato intempestivo custou ao técnico a expulsão do encontro e desengane-se se pensa que a seguir vieram palavras de arrependimento e um pedido de desculpa à assistente Marcielly Neto. «Se disseres que eu te agredi, a gente para para a delegacia. Vamos fazer corpo de delio [recolha de vestígios]. Se não, eu vou-te processar, vou-te processar. Ela está a dizer que eu a agredi. Mentira. Está a usar-se porque é mulher», disparou o treinador numa entrevista, citada pela ESPN Brasil, logo após o sucedido.

Entretanto, o Desportiva Ferroviária avançou rapidamente com medidas e despediu o treinador. «A Desportiva Ferroviária vem a público informar que repudia toda e qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral ou emocional, principalmente contra mulheres, e nos solidarizamos com a assistente de arbitragem Marcielly Netto, nos colocando à disposição para aquilo que for necessário. Informamos também que , diante do ocorrido, o treinador Rafael Soriano foi desligado do clube», referiu o clube em comunicado.

Quanto ao jogo, o Nova Venécia, que tinha vencido o primeiro encontro por 2-0, voltou a ganhar, agora por 3-1, e apurou-se para as meias-finais do estadual.

O momento foi captado e partilhado nas redes sociais: