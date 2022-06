A palestra de um treinador amador brasileiro tornou-se viral nas redes sociais, pela forma original como o técnico procurou motivar os seus jogadores antes de um jogo de veteranos, para maiores de 40 anos. Mitchel Giulliano, vendedor de tapetes, também conhecido por «Gordinho do tapete», pretendeu, com este novo método, «despertar» os seus jogadores para a importância do encontro e foi de tal forma efusivo que até fez disparar os alarmes dos carros que estavam nas proximidades.

O treinador começa por dizer que o «sono» é perigoso e depois pede aos seus jogadores para fecharem os olhos durante um minuto, mas ao fim de dez segundos, rebentou um petardo e desatou aos gritos em plenos pulmões. Os jogadores apanharam um valente susto, mas de certeza que depois focaram-se nas palavras do inovador treinador.

A verdade é que o próprio treinador ficou surpreendido com o resultado da sua inovação, pelo menos com o som do petardo. «Eu pedi para o rapaz comprar uma bomba de médio porte, mas o cara trouxe uma bomba rojão e eu nem vi. Até a equipa adversária se assustou com a bomba e com a minha motivação», contou depois o Gordinho do tapete.

Apesar da impressionante palestra. a equipa de Mitchel Giulliano, «Amigos do Rocha», empatou sem golos e acabou por ser afastada no desempate por grandes penalidades.

Veja o vídeo, mas não se assuste: