Líder do Brasileirão à entrada para a última jornada da prova, o Flamengo defronta na quinta-feira à noite (madrugada de sexta em Portugal continental) o São Paulo fora de casa.

Apesar da situação pandémica ser bastante preocupante no Brasil, país que já registou perto de 250 mil mortes e mais de 10 milhões de casos de covid-19, centenas de adeptos da ex-equipa de Jorge Jesus mobilizaram-se para as imediações do Aeroporto Santos Dumont, na zona sul do Rio de Janeiro, para se despedirem da equipa, como é possível ver nos vídeos captados por jornalistas brasileiros.

De acordo com a imprensa local, cerca de 200 polícias estiveram no local.