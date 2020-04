Lembra-se de Bruno Giménez? Jogou no Sporting entre julho de 1997 e setembro de 1998, sem sucesso. Marcou quatro golos em 23 jogos e saiu para Espanha, onde jogou no Villarreal e no Tenerife.



E foi precisamente nas Canárias que Bruno Marioni - sim, o argentino mudou posteriormente de nome - viveu o episódio mais estranho da carreira. Ele próprio o conta em conversa com a TyC Sports.



«Jogámos contra Lanzarote, para a Taça do Rei, e estavam 33/34 graus. Pesadíssimo, húmido. Na segunda parte o clima mudou radicalmente, a temperatura baixou para os 20 graus e reagi mal. Comecei a ter cólicas cada vez mais fortes e pedi para ser substituído», diz o homem que ainda mais tarde se tornou piloto de rális, uma história já contada pelo Maisfutebol.



«Pedi ao treinador Pepe Mel para sair e ele disse-me 'não, não pode ser, não temos mais substituições'. Aguentei, caminhei, respirei fundo, mas não aguentei mais. Quando Lanzarote marcou o terceiro ou o quarto golo, não me lembro, vi que eles estavam todos a festejar e aproveitei.»



O que fez Giménez? Defecou no meio-campo. «Pus-me de cócoras no meio-campo e pensei 'bem, seja o que Deus quiser'. Defequei em campo. Com o quinto golo deles saí mesmo e fui a correr até ao balneário. A porta estava trancada e tive de fazer tudo mesmo ali. Apareceu-me o roupeiro, mudei o equipamento e ainda voltei ao relvado para jogar os últimos dez minutos. Ficou 5-0.»



Bruno Giménez deixou o futebol em 2010, no México.