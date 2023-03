Rafael Martins denunciou uma burla que está a ser cometida em seu nome através do Whatsapp.

O avançado brasileiro do Casa Pia recorreu ao Instagram para alertar possíveis vítimas.

«Pessoal, estão a tentar aplicar um golpe com o meu nome no Whatsapp, dizendo que estou com um número novo. O meu número não mudou! E estão a pedir dinheiro!», escreveu Rafael Martins, cuja identidade está a ser usada para um alegado esquema fraudulento.