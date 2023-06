Faltam mais de dois meses para o começo da Premier League, mas já há quem tenha iniciado a pré-época. Sim, não é engano: o Burnley já iniciou a preparação para 2023/24.

A equipa de Lancashire está de regresso ao principal escalão do futebol inglês um ano depois, e não quer tempo perdido: nesse sentido, o técnico Vicent Kompany convocou o regresso aos trabalhos para esta segunda-feira, exatamente dois meses e sete dias antes do arranque oficial do campeonato.

Apesar deste regresso precoce, e como a subida foi assegurada de forma direta, refira-se que os jogadores do Burnley tiveram cerca de um mês de férias, já que o último jogo oficial de 2022/23 foi a 8 de maio, na vitória caseira frente ao Cardiff.

Refira-se ainda que Kompany contou, no primeiro dia de trabalho, com um grupo reduzido, já que há vários jogadores que ainda vão representar as respetivas seleções.