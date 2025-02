Esta quinta-feira, uma cabeça de porco foi deixada à porta do Allianz Parque antes da partida para o Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Corinthians.

Esta não é a primeira vez que a cabeça de porco é usada como forma de provocação por parte dos adeptos do Corinthians. No entanto, de acordo com a ESPN Brasil, o Palmeiras já iniciou as investigações para identificar o responsável, utilizando as câmaras de segurança disponíveis no local.

De recordar que, em novembro de 2024, o Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu no reduto do Corinthians por 2-0, num jogo marcado pelo lançamento de uma cabeça de porco para o relvado pelos adeptos do Corinthians.

O clássico brasileiro está marcado para esta quinta-feira, às 23h (hora de Portugal Continental) e prevê-se um ambiente de muita tensão nas bancadas.