O Face criou uma campanha de promoção ao jogo da primeira jornada do Campeonato de Portugal verdadeiramente criativo. Em três posters cheios de ironia, o clube minhoto deixou várias bicadas a Direção Geral de Saúde, comparando o jogo com o Camacha a Fátima, a uma tourada e ao Avante.

Em Fátima, diz o Fafe, jogou por nós: «Grupo de oração seguida de partida de futebol entre cristãos e ateus», pode ler-se. Já na tourada, o Fafe promete «pegar o touro pelos cornos»: «Cavaleiros e forcados de AD Fafe e AD Camacha», adianta. Finalmente no Avante, o clube minhoto promete um concerto no palco principal entre o AD Fafe e o AD Camacha, com «comentários de Jerónimo de Sousa».

Em todos estes eventos, claro, será «permitido público».