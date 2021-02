Miguel Sousa marcou um dos golos do dia no duelo entre o Marítimo B e o Paredes, desta quarta-feira. O jogador do emblema insular recebeu de costas para a baliza, a receção não foi brilhante com a bola a ganhar altura.



Com o guarda-redes do Paredes ligeiramente adiantado, Miguel Sousa corrigiu a receção imperfeita e fez um chapéu incrível a Iván Cruz.



O melhor é mesmo ver: