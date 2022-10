O Rebordosa conservou a liderança da série B do Campeonato de Portugal, com uma vitória por 2-0 na receção ao Castro Daire, e para isso teve a ajuda decisiva de Luís Gonçalves.

Uma ajuda que, de resto, pode catapultar Luís Gonçalves para... o prémio Puskas.

É que o médio fez um dos golos do encontro com um remate genial. A meio-campo e perante o posicionamento adiantado do guarda-redes adversário, o médio atirou sem pedir com licença e marcou um golo do outro mundo.

Houve quem ficasse com as mãos na cabeça, e não é para menos.

Ora veja: