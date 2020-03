Paulo Grilo, médio do Lusitânia Lourosa, apontou um golaço no jogo com o Leça, a contar para a 24.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal.

Na sequência de um canto, o guarda-redes do Leça socou a bola para fora da área e Paulo Grilo, de primeira e sem deixar cair, atirou forte, fazendo a bola entrar ao ângulo superior esquerdo da baliza.

O Lusitânia Lourosa venceu por 2-0. Paulo Grilo inaugurou o marcador aos 67 minutos e pouco depois o costa-marfinense Goba Zakpa fechou a contagem.

Veja o golo: