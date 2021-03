Os jogadores da Nigéria viveram uma série de peripécias para chegarem ao Benin para o jogo deste sábado, do grupo L da fase de qualificação para a CAN. As «Super Águias» foram forçadas a viajar por via marítima, distribuídos por pequenas embarcações.



A comitiva nigeriana, onde se encontra o portista Zaidu, partiu da capital do seu país, Lagos, logo pela manhã e chegou ao Benin ao final da tarde. Assim que chegaram a Porto Novo, a Nigéria encontrou mais um percalço desta feita para treinar. Perante a falta de luz no campo disponível, a seleção orientada por Gernot Rohr foi forçada a trabalhar... à luz da lua.



«Foi especial e agradável, mas não foi fácil. Tivemos alguns pequenos problemas, mas chegámos bem ao destino e mesmo já sendo um pouco tarde conseguimos realizar uma sessão de treino» explicou o selecionador.



Em relação ao jogo, Zaidu foi titular na formação da Nigéria que ganhou graças a um golo de Onuachu, aos 90+3 e garantiu a presença na próxima edição da Taça das Nações Africanas que vai decorrer nos Camarões.