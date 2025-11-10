O Atlético Ottawa sagrou-se campeão do Canadá ao vencer o Cavalry FC por 2-1, após prolongamento, numa final épica da Canadian Premier League jogada debaixo de um nevão intenso.

O encontro, disputado este domingo em Ottawa, chegou mesmo a ser interrompido devido à quantidade de neve que cobria o relvado, obrigando à utilização de bola laranja e ao recurso a pás para limpar o campo.

Apesar das condições adversas, o Cavalry foi o primeiro a marcar, aos 33 minutos, com Aird a converter uma grande penalidade. Mas a resposta do Atlético Ottawa não tardou e surgiu de forma memorável: David Rodríguez assinou o golo do empate com um pontapé de bicicleta, aos 40 minutos, num dos momentos mais espetaculares da temporada.

Com o resultado empatado até ao fim do tempo regulamentar, o jogo seguiu para prolongamento, onde Rodríguez voltou a marcar, aos 107 minutos, garantindo o primeiro título nacional para o clube fundado em 2020 e filial do Atlético de Madrid.

A festa fez-se em clima gélido, mas com cor e emoção em abundância: o pontapé de bicicleta na neve que decidiu o campeonato já entrou para a história do futebol canadiano.