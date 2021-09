Fernando Pimenta sagrou-se neste sábado campeão do Mundo em K1 1000… mas nem tudo lhe correu bem.

O mais importante, no caiaque, correu às mil maravilhas e o atleta do Benfica dominou desde os primeiros metros, mas na cerimónia do pódio já não foi bem assim.

É que a fita da medalha de ouro de Fernando Pimenta não aguentou a festa do português e rebentou… mesmo em cima da cerimónia do hino. Aliás, valeu a Fernando Pimenta a solidariedade de Aleh Yurenia, terceiro classificado, que deu um nó na medalha do português para que este pudesse cantar o hino.