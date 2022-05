Um dogue alemão de Bredford, no Texas, foi premiado pelo Guinness como o cão mais alto do mundo.

Zeus, com dois anos, mede 104,6 centímetros. O dogue alemão ou Grand Danois foi medido o mês passado pelo veterinário.

O agora titular do prémio pertence a Brittany Davis. A dona afirmou que sempre foi o seu sonho ter um Grand Danois e poder chamá-lo de Zeus. Foi o irmão que acabou por concretizar esse desejo quando lhe ofereceu o cachorro com apenas oito semanas.

Davis conta que «ele sempre foi um cão grande desde que o arranjámos, até em cachorro».De acordo com a CBS News, de uma ninhada de 5, Zeus era o maior.

Este cão come seis copos de ração de manhã e seis à tarde. Além da dieta normal, desfruta ocasionalmente de biscoitos e ovos estrelados, mas é nos cubos de gelo que Zeus encontra o melhor conforto, disse a dona.



Os dogues alemães têm dominado os recordes de cães mais altos do mundo.

Em 2016, o título pertencia a Freddy, que vivia em Essex, Inglaterra. Freddy tinha uma altura de 103,5 centímetros. Tornou-se num fenómeno das redes sociais, contando com mais de 17 mil seguidores no seu instagram. Infelizmente, morreu com oito anos, em janeiro de 2021.

O cão mais alto alguma vez registado, também era um Grand Danois e também ele tinha o nome de Zeus, de acordo com o Guinness. Ele media 111,8 centímetros, o que lhe concedeu o prémio em 2011. Zeus morreu com apenas cinco anos em 2014.



