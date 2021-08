Carlos Gamarra, atualmente com 50 anos, surpreendeu os paraguaios ao revelar que tem a ambição de disputar competições de MMA (artes marciais mistas). O antigo defesa-central anunciou os seus planos à margem de um evento de MMA realizado em Assunção, no Paraguai.



«Estou há três anos e pouco nisso, praticando e trabalhando todos os dias, juntamente com o treinador. A minha paixão é entrar na jaula, é um sonho que tenho. Acredito que já estamos prontos para entrar. Depende do que o professor vai falar, mas acredito que já estamos prontos», garantiu Gamarra, ao canal paraguaio GEN.



Após uma carreira de grande nível nos relvados de futebol - representou o Benfica na temporada 1997/98 -, Carlos Gamarra diz-se preparado para demonstrar a sua qualidade dentro do octógono.



«Estamos aperfeiçoando todas as artes marciais necessárias para eu entrar numa jaula e enfrentar um bom lutador. Acredito que em dezembro eu já possa», atirou o ex-defesa, que sempre se destacou por cometer poucas faltas.



Resta saber se tudo não passa de uma brincadeira ou se teremos, de facto, Gamarra em ação a breve prazo no mundo do MMA.