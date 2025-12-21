Carlos Queiroz recorreu às redes sociais para denunciar a confusão que encontrou no Aeroporto Humberto Delgado, mais concretamente na zona de controlo de passaportes.

«Esta é a forma como Portugal recebe os visitantes, os turistas, as famílias e as crianças em Lisboa no Natal. Um presente de Natal de Portugal - parabéns», começou por escrever num texto acompanhado por um vídeo e fotos com filas gigantes e pessoas (entre elas crianças) sentadas no chão.

«Estamos orgulhosos de vocês, senhor Presidente e primeiro-ministro», rematou o atual selecionador de Omã.

Nos últimos dias têm-se multiplicado denúncias sobre contrangimentos no funcionamento dos serviços do aeroporto de Lisboa.