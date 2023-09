Carlos Sainz teve um domingo agitado.

Depois de ter ficado em terceiro lugar no Grande Prémio de Itália, em Monza, o piloto da Ferrari foi assaltado no regresso ao hotel onde estava hospedado, em Milão.

Segundo a imprensa internacional, três jovens entre os 18 e os 20 anos aproximaram-se de Sainz e roubaram-lhe o relógio, avaliado em 250 mil euros.

No entanto, o espanhol não se deixou ficar e foi na perseguição aos autores do roubo, com a ajuda de mais duas pessoas do seu entorno. Com sucesso: Sainz conseguiu apanhar um dos ladrões, e os outros dois também foram apanhados.

Instantes depois, a polícia chegou ao local e deteve os assaltantes.