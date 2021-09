Os Carolina Panthers, equipa de futebol americano, aderiu à realidade mista para elevar o nível das animações nos jogos.

Neste domingo, antes do início do jogo de estreia da nova época, uma pantera, símbolo da equipa de Charlotte, passeou-se pelo relvado e pelas bancadas do estádio, arrancando depois uma bandeira dos Jets, adversário dos Panthers, que venceram por 19-14.

Esta técnica digital consiste em inserir objetos virtuais no mundo real e já é usada, por exemplo, em entrevistas conduzidas a partir do estúdio.

No passado, os Baltimore Ravens, outra equipa da NFL, também aderiu a este conteúdo interativo.