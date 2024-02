Depois da experiência na Arábia Saudita, no Al Adalah, Pedro Eugénio foi anunciado esta terça-feira como reforço do Atyrau, do Cazaquistão.

Até aqui, tudo normal.

O estranho mesmo foi o vídeo do clube cazaque para anunciar a contratação avançado português de 33 anos: mistura gasolina, um microscópio e… a música de Max Verstappen.

Pedro Eugénio, refira-se, passou no futebol pelo jovem pela Olhanense e pelo Sporting, mas foi no Farense e no Benfica – onde acabou a formação – onde passou mais tempo.

Ora veja: