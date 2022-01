As Ilhas Comores apresentaram-se nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) sem guarda-redes, já que dois guardiões estão com covid-19 e outro está lesionado. Assim, é o lateral Chaker Alhadhur a surgir na baliza frente aos Camarões.



O jogador de 30 anos representa o Ajaccio (França) e nem é particularmente alto, tendo apenas 1,72 metros.



A seleção dos Camarões, orientada por António Conceição e com Aboubakar na frente de ataque, tentará tirar partido dessa fragilidade.