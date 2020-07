O treino do Chamois Niortais na manhã deste sábado ficou marcado pela presença da Gendarmerie, uma das polícias francesas. Os agentes da autoridade invadiram o relvado onde trabalhava a equipa da Ligue 2 para deter um dos futebolistas do plantel, o guineense Ibrahima Conté.



O clube confirmou ao jornal France Bleu Poitou, que acompanhava a sessão de treino, a detenção de Conté devido a «uma questão do foro pessoal». O jornal acrescenta que Ibrahima Conté está acusado de violência doméstica.

Falta dizer que o defesa central tem 24 anos e é internacional pela Guiné-Conacri. Foi formado pelo Lorient e em 2018 chegou ao Chamois Niortais.