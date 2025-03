Os jogos dos «oitavos» da Liga dos Campeões ficaram marcados, também, pelas provocações de Hakimi e Vinícius Júnior aos adeptos do Liverpool e do Atlético Madrid, respetivamente, ao colocar objetos alusivos aos clubes que representam no campo adversário.

Hakimi provocou os adeptos do Liverpool ao colocar uma bandeira do clube francês, no meio campo de Anfield, tendo sido logo retirada por um segurança. Contudo, o marroquino reparou e correu para retomar a bandeira e torná-la a pôr onde estava.

Já Vinicius Júnior fez o mesmo ao colocar um casaco com o emblema «merengue», de forma a que fosse bem visível pela bancada rival, no relvado do Wanda Metropolitano.

Veja a provocação de Hakimi aqui:

Veja a provocação de Vinicius Júnior aqui: