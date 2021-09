O canal espanhol Movistar quis mostrar que esta é uma verdadeira terça-feira gorda de futebol, com o calendário cheio de jogos da Liga dos Campeões, mas cometeu um erro envolvendo o Sporting.

É que no local do símbolo dos leões, no jogo com o Borussia Dortmund, está o símbolo do Sporting Gijón.

Os adeptos do clube espanhol não deixaram o erro passar em brando inundaram a publicação de comentários divertidos. «Que grande alegria ver o Sporting na Champions», «o Sporting vai dar ao Borussia Dortmund o que merece», «voltou o eurosporting», «Haaland desaparecido por causa da magnífica prestação de Babin», pode ler-se na publicação do Facebook.

O próprio Sporting Gijón respondeu no Twitter a dizer que a viagem correu bem e ironizou: «São três pontos muito importantes, não há adversários pequenos.»