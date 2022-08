O misto de sentimentos. É isso que se percebe nas reações dos jogadores do Viktoria Plzen ao facto de terem sido sorteados no «grupo da morte» na Liga dos Campeões.

O campeão checo, que se apurou para a fase de grupos depois de ter iniciado a participação na segunda pré-eliminatória, foi sorteado no Grupo C, juntamente com o Bayern Munique, Barcelona e Inter Milão.

A reação dos jogadores é impagável. Que sentimento nota mais nos olhos dos jogadores do Viktoria Plzen?