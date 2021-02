Como o resultado final indica (2-1), a Juventus e Cristiano Ronaldo tiveram uma noite difícil no Estádio do Dragão diante do FC Porto.

O internacional português da Vecchia Signora, recordista de golos na Liga dos Campeões, terminou o jogo em branco e não foram só os jogadores da equipa de Sérgio Conceição que lhe dificultaram a vida.

Aos 61 minutos, Ronaldo roubou uma bola a Jesús Corona e embalou na direção da área portista. Só que antes de lá chegar chocou com o ex-portista Alex Sandro e o lance perdeu-se.

Confira o momento insólito no vídeo associado ao artigo.