Uma líder de claque (cheerleader) “salvou” o jogo de basquetebol na noite de quinta-feira entre Indiana e Saint Marys, da NCAA, o campeonato nacional norte-americano entre equipas universitárias, ao resgatar uma bola que ficou presa a uma altura praticamente impossível de chegar sem algum apoio.

Decorria a segunda parte do encontro quando um desarme levou a bola a ganhar altura e a alojar-se atrás da tabela.

Matthias Tass, atleta da equipa dos Saint Marys, não conseguiu chegar à bola a saltar com um esfregão de limpeza do piso e nem com uma cadeira se resolveu a situação.

Segundos mais tarde, uma líder de claque de Indiana acabou por chegar-se à frente… e acima. Cassidy Cerny foi levantada pelo colega Nathan Paris pelos ombros e ganhou altura suficiente para chegar à bola, recebendo uma ovação geral do público que assistia ao jogo.