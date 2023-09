Não há outra forma de o dizer: o Chelsea vai de mal a pior.

Apesar dos muitos milhões investidos nas duas últimas épocas, os blues somaram apenas uma vitória nas seis primeiras jornadas da Premier League, tendo perdido metade dos jogos disputados.

Mas há mais: o mês de setembro passou-se e golos nem vê-los. Isso mesmo, nem unzinho para amostra.

Foram três os jogos disputados pela equipa de Pochettino que redundaram num redondo 0 (zero) em termos de golos.

Em fevereiro, quando as coisas também não estavam lá muito bem, Félix marcou o único golo do Chelsea. Mas agora o português anda a marcar para os lados de Barcelona e não houve ninguém que se salvasse. E agora, quem leva para casa o habitual prémio de melhor golo do mês?

Por exemplo, a cadeia de pizarias Domino’s fez as contas e chapou-as descaradamente na resposta a um tweet do Chelsea: «Entregámos cerca de 852.609 pizzas desde que o Chelsea marcou o último golo».

É muita fome!